Niort Deux-Sèvres 7 EUR À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le papier, la lettre et le livre seront à l’honneur.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, sont chaque année l’occasion de découvrir des talents exceptionnels et des créations étonnantes. Plus d’infos sur niortagglo.fr À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le papier, la lettre et le livre seront à l’honneur.

