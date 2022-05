Le dilemne du hérisson, au coeur de l’intimité humaine Billère, 22 mai 2022, Billère.

Le dilemne du hérisson, au coeur de l’intimité humaine Salle De Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-05-22 – 2022-05-22 Salle De Lacaze Place de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

EUR Tous publics à partir de 7 ans.

Théâtre corporel et musical.

Par la cie Sons de Toile et Cie des Humanophones

Ils sont les deux faces d’une même pièce, le recto verso d’un même corps. Le miroir qu’ils représentent l’un pour l’autre est tantôt rassurant, tantôt contrariant, attendrissant, rageant, toujours mouvant et follement vivant. Ce sont deux corps qui bougent sans répit, incisifs ou fluides, impulsés par le désir de se comprendre, de s’entendre, de créer ensemble.

Avec le corps, la voix et rien d’autre, ils nous invitent à éprouver, à voir et écouter leur(s) relation(s) et nous dévoilent ainsi quelques petits secrets de l’intimité humaine. Le Dilemme du hérisson est un duo de théâtre corporel et musical évoquant les vicissitudes des relations humaines. Entre attirance et répulsion, le spectacle met en scène le besoin vital que nous avons d’être en relation.

