Dans la tech, lever des fonds est souvent considéré comme une étape indispensable pour se développer. Mais est-ce la bonne stratégie ? Avant d’entamer une levée de fonds auprès de VC (investisseurs en capital-risque), il faut s’assurer que son business est VC-compatible. Autrement dit, qu’il est aligné avec le fonctionnement et les attentes de cette typologie d’investisseurs. C’est ce qu’on vous propose de découvrir avec Alexis Ménard, VC chez Go Capital, qui viendra partager avec nous son expérience et ses méthodes pour s’assurer que votre business est VC-compatible (et quoi faire si ce n’est pas le cas). On vous donne rendez-vous le jeudi 3 mars à 11h30. Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

