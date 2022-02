Le Digitalk : Guide de survie pour choisir son ERP En ligne, 17 février 2022, .

Le Digitalk : Guide de survie pour choisir son ERP

En ligne, le jeudi 17 février à 11:30

Comment gagner en agilité, flexibilité et productivité dans la gestion de votre entreprise ? En finir avec les erreurs de communication en interne, les retards de traitement ou encore le manque de traçabilité de l’information, c’est possible grâce à un ERP (Enterprise Ressource Planning). Pour y voir plus clair on a invité Pierre Soulette (Co-fondateur de We-Labz) et Sébastien Bossoutrot (Fondateur de SBO Solutions) qui nous partageront leur vision du sujet. On se retrouve pour ce nouveau Digitalk le jeudi 17 février à 11h30 ! Ce live s’adresse principalement à un public de niveau débutant. Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

sur inscription

Rendez-vous le jeudi 17 février à 11h30 !

En ligne France



2022-02-17T11:30:00 2022-02-17T12:15:00