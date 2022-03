Le Digitalk : Comment faire du RGPD un outil de performance ? En ligne

En ligne, le jeudi 31 mars à 11:00

Savoir ce qu’est le RGPD c’est bien. L’utiliser pour protéger les données de vos clients c’est encore mieux ! Mais le transformer en outil de performance, là c’est la classe ! ? Mais comment faire ? ? Camille Chaussonnière, Consultante RGPD et DPO externe, viendra nous éclairer sur les opportunités de performance qu’offre le RGPD. ? Une chose est sûre : sur le sujet, on a tous été confrontés à des questions restées sans réponse. ? C’est le bon moment pour partager vos questions avec nous (nous garantissons bien sûr l’anonymat). Notre invitée y répondra pendant le Digitalk ? [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vrcbvhg5v8q8fWU_HEXTeuKiaNPYKyItEJS7CnuxxpMQPg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vrcbvhg5v8q8fWU_HEXTeuKiaNPYKyItEJS7CnuxxpMQPg/viewform?usp=sf_link) On vous donne rendez-vous le jeudi 31 mars à 11h. Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

Notre invitée : Camille Chaussonnière, Consultante RGPD et DPO externe

