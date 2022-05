Le Digitalk : Comment créer une identité visuelle forte ? En ligne

Le Digitalk : Comment créer une identité visuelle forte ?

En ligne, le jeudi 19 mai à 11:00

Créer une identité visuelle forte pour son entreprise est une étape incontournable. Nous le savons, aujourd’hui vos clients sont très exigeants. Mais comment choisir les bonnes les couleurs, les polices, les signes ? Faut-il choisir un slogan ? Y a-t-il des éléments à bannir ? Notre invité du jour Nicolas Viau, Dirigeant de l’agence NID, vous donnera ses conseils d’expert pour créer l’identité visuelle qui VOUS correspond. Rendez-vous jeudi 19 mai 2022 à 11h ! Ce live s’adresse à tous les publics. Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

Notre invité du jour : Nicolas Viau, Dirigeant de l'Agence NID

