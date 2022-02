Le Digitalk : Comment convaincre ses premiers clients ? En ligne

En ligne, le jeudi 24 février à 11:30

Avoir une idée, en faire un produit, chercher à vendre. Le schéma est bien connu. Mais est-ce vraiment la bonne manière de procéder ? Mélanie Slufcik, CEO de COLIBREE Intergeneration, viendra nous éclairer sur la place et le rôle du client dans le parcours d’une entreprise tech. Rendez-vous le jeudi 24 février à 11h30 pour ce Digitalk ! Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

Rendez-vous le jeudi 24 février à 11h30 !

