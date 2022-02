Le Digitalk : Comment construire son MVP ? En ligne

Le Digitalk : Comment construire son MVP ? En ligne, 10 mars 2022, . Le Digitalk : Comment construire son MVP ?

En ligne, le jeudi 10 mars à 11:30

Avoir une idée de business c’est bien, avoir un produit qui répond à de véritables besoins c’est encore mieux. La première étape pour confirmer la viabilité de votre business est de construire un MVP (Minimum Viable Product). Mais comment faire ? Par où commencer ? Comment évaluer les résultats ? Autant de questions auxquelles nos invités se feront un plaisir de répondre : James Hemery et Cyrille Adam, fondateurs de l’agence Yield Studio. Ce live s’adresse principalement à un public de niveau débutant. Rendez-vous le jeudi 10 mars à 11h30 ! Réservez votre place dès maintenant ! Cet événement en ligne est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

sur inscription

Rendez-vous le jeudi 10 mars à 11h30 ! En ligne France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T11:30:00 2022-03-10T12:15:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//