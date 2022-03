Le Digitalk : Comment booster son marketing grâce aux micro-influenceurs ? En ligne

Le Digitalk : Comment booster son marketing grâce aux micro-influenceurs ?

En ligne, le jeudi 28 avril à 11:00

Se différencier, marquer les esprits, convaincre ses clients… Beaucoup d’objectifs pour réussir à promouvoir sa marque ou ses produits. Une solution : le marketing d’influence ! Les micro-influenceurs permettent de répondre à ces objectifs simplement, rapidement et efficacement. Notre invité Ryan Gault, CEO de Akrobate, vous expliquera comment booster votre marketing d’influence grâce à ces micro-influenceurs ! Ne ratez pas ce live ! C’est jeudi 28 avril à 11h. Réservez votre place dès maintenant ! Ce live vise un public de niveau intermédiaire.

Notre invité : Ryan Gault, CEO de Akrobate

2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T12:00:00

