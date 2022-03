Le Digitalk : 6 étapes pour réussir sa stratégie digitale ! En ligne

En ligne, le jeudi 7 avril à 11:00

L’accélération de la transformation digitale vous pousse de plus en plus à choisir une stratégie digitale pour accroître la stratégie de votre entreprise. Mais comment réussir ? Quels supports utiliser ? Pour répondre à quels objectifs ? Notre invité du jour Guillaume Etlin, digital consultant et fondateur de Smash Digital, se fera une joie de partager avec vous ses conseils pour réussir une stratégie digitale. Un live à ne pas manquer, le jeudi 7 avril à 11h ! Réservez votre place dès maintenant ! Ce live vise un public de niveau débutant.

Notre invité : Guillaume Etlin digital consultant et fondateur de Smash Digital En ligne France

