Artur’In, solution clé-en-main dédiée à la communication digitale des TPE/PME sera présent lors des Journées du Courtage les 14 et 15 septembre 2021. **Pourquoi & comment le digital s’est imposé comme le meilleur moyen pour booster votre bouche à oreille?** Le Mardi 14 septembre 2021 – 10h30-10h45 Et retrouvez une deuxième conférence le Mercredi 15 septembre 2021 – 14h-14h15 Un tuto pratico-pratique pour avoir toutes les clés en main pour se lancer sur les réseaux sociaux rapidement et efficacement. Conférence animée par Clara Gonin Marketing Partnership Manager et Marie Denis, Category Manager chez Artur’In **Contactez-nous si vous souhaitez participer aux conférences :** Natacha Heurtault – Earlycom – [nh@early-com.com](mailto:nh@early-com.com) – 06 12 23 58 60 Lou Ducrotois – Earlycom – [lou.ducrotois@early-com.com](mailto:lou.ducrotois@early-com.com) – 06 85 56 60 97 Un tuto pratico-pratique pour avoir toutes les clés en main pour se lancer sur les réseaux sociaux rapidement et efficacement. Palais Palais des Congrès Paris Paris

