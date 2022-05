Le Digital Afterwork – au LAB’O LAB’O Village By CA Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Le Digital Afterwork – au LAB’O LAB’O Village By CA Orléans, 11 mai 2022, Orléans. Le Digital Afterwork – au LAB’O

LAB’O Village By CA Orléans, le mercredi 11 mai à 18:30

Nous avions prévu de vous réunir en janvier, mais comme vous le savez, le contexte sanitaire en a décidé autrement… Qu’à cela ne tienne, nous sommes bien déterminés à remettre ça ! Il est enfin temps de vous inviter à nouveau à venir échanger, faire des rencontres et passer un bon moment ! Toutes les composantes de l’écosystème seront représentées : startups, grandes entreprises, industriels, collectivités, pôles de compétitivité, organismes de formation, porteurs de projet, investisseurs… Au programme : * une présentation du Plan startups et PME industrielles France 2030 par Bpifrance * des témoignages d’industriels engagés dans la transformation numérique. Ce temps fort est fait pour vous si vous souhaitez : ✅ Découvrir les projets et tendances du moment dans le numérique ✅ Faire connaître votre actualité ou votre expertise ✅ Trouver des partenaires business Le tout dans une ambiance chaleureuse ! On vous donne rendez-vous au LAB’O VILLAGE BY CA à Orléans, le mercredi 11 mai 2022, à partir de 18h30. Cet événement est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement, le nombre de places étant limité

Réservation obligatoire

Une soirée au cœur de la tech ! LAB’O Village By CA Orléans 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:30:00 2022-05-11T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu LAB’O Village By CA Orléans Adresse 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville LAB’O Village By CA Orléans Orléans Departement Loiret

LAB’O Village By CA Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le Digital Afterwork – au LAB’O LAB’O Village By CA Orléans 2022-05-11 was last modified: by Le Digital Afterwork – au LAB’O LAB’O Village By CA Orléans LAB’O Village By CA Orléans 11 mai 2022 LAB’O Village By CA Orléans Orléans orléans

Orléans Loiret