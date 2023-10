Tous·tes pareil·les Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tous·tes pareil·les
Jeudi 14 mars 2024, 20h30
Le Diapason – Université de Rennes

Gratuit sur réservation

Spectacle de théâtre improvisé. La Compagnie Les Bottes Rouges vous propose ce spectacle de théâtre improvisé qui met en jeu les relations homme/femme au sein de l'université.

Ce spectacle interactif est créé à partir de témoignages récoltés au sein de l’université. Il y sera question d’égalité, d’inégalité, en quoi sommes-nous tous·tes pareil·les, mais tous·tes différent·es ? Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

