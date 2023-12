HEUREUSE LA NATION QUI N’A PAS D’HISTOIRE Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 16 février 2024 19:00, Rennes.

HEUREUSE LA NATION QUI N’A PAS D’HISTOIRE Vendredi 16 février 2024, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes

Voix de la haine, de la peur, de l’ignorance, fake news, fous furieux enfantins… Heureuse la nation qui n’a pas d’histoire vous invite à entendre d’autres voix qui, des années 60 à nos jours, tissent une histoire des résistances au racisme et au suprémacisme blanc, aux USA notamment. C’est une pièce poétique, politique, documentaire et musicale : collage d’archives, prises de son, vidéos, pellicules et compositions musicales originales soutenus par les voix d’une performeuse franco-américaine et d’un comédien Franco-Ivoirien.

Une création de la Cie Godderis & Chouzenoux avec :

Interprète(s) : Dominique Godderis, Cédric Djédjé

Création musicale et sonore : Aurélien Chouzenoux

Réalisation visuelle et projections : Pauline Perret en collaboration avec Vitrine en Cours Lumières : Vicky Christina Althaus

Création vidéo : Arié Van Egmond

► Vendredi 16 février 20h

Étudiant.e : Gratuit // Carte Sortir : 4 € // Demandeur d’emploi et personnel Université de Rennes : 8 € // Plein tarif : 15 €

