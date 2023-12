Tremplin Rock’n Solex Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Tremplin Rock’n Solex Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 8 février 2024, Rennes. Tremplin Rock’n Solex Jeudi 8 février 2024, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:59:00+01:00 Tremplin Rock’n Solex Événement emblématique du festival, le Tremplin Rock’n Solex revient cette année avec une nouveauté : la danse. Durant le concours de danse, votez pour votre prestation préférée parmi les six présentées ! Comme chaque année, venez également découvrir les talents musicaux de quatre artistes émergent·es pour élire celle ou celui qui ouvrira le festival en mai ! ► Jeudi 8 février de 20h à 1h // Gratuit Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. concert danse Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35042 Lieu Le Diapason - Université de Rennes Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Diapason - Université de Rennes Rennes Latitude 48.118176 Longitude -1.644044 latitude longitude 48.118176;-1.644044

