Rennes Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 14 décembre 2023, Rennes. Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes Jeudi 14 décembre, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes La nature est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes, nous explorerons les visions de compositeurs qui ont laissé la nature s’exprimer dans leurs œuvres. ► Jeudi 14 décembre à 20h30 • Gratuit

Réservation prochainement disponible Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert

