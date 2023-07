Comme une ritournelle Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Comme une ritournelle Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 23 novembre 2023, Rennes. Comme une ritournelle 23 et 24 novembre Le Diapason – Université de Rennes Comme une ritournelle Une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Aurélien Jumelais, monologues de Claudine Foucault « Touchée par la maladie d’Alzheimer, Jeanine perd peu à peu ses souvenirs. Mais dans les méandres de sa mémoire ressurgit un terrible secret ».

Dans ce texte nous découvrons toute la difficulté pour la famille d’accompagner un proche qui se perd, mais également les relations parfois difficiles entre patients et soignants ► Jeudi 23 novembre à 20h30 – Gratuit

► Vendredi 24 novembre à 20h30 – Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes
Allée Jules Noël
35042 Rennes

