NIOMOYE + LEON PHAL
Jeudi 16 novembre, 20h30
Le Diapason – Université de Rennes

Un concert en partenariat avec le Festival Jazz à l'Ouest

LEON PHAL

Le saxophoniste Léon Phal fait partie de cette jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.

Entouré de ses complices de toujours, sa maîtrise de l’instrument, son sens de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove dévastateur, présagent un bel avenir à ce franco-suisse originaire de Champagne. Line-Up :

Leon Phal – Sax

Zacharie Ksyk – Trompette

Gauthier Toux – Keyboards

Rémy Buissière – Contrebasse

Arthur Alard – Drums ► Jeudi 16 novembre 2023

