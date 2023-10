L’ESIR a un incoyable talent Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 9 novembre 2023, Rennes.

L’ESIR a un Incroyable Talent revient pour une 5ème édition ! C’est un spectacle qui a lieu seulement une fois par an et qui permet aux artistes de l’école de l’ESIR de montrer leur merveilleux talent au public. Viens donc profiter d’un show sensationnel regroupant musique, danse et autres représentations originales.

► Jeudi 9 novembre à 19h30 – Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/pe69P0wACUY?si=6_qTydVJxGxkuAvE »}] Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

