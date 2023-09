EIGTHY (Funk) Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 21 septembre 2023, Rennes.

Dans le cadre du Festival de Rentrée UnivR

Salle de Spectacle – Le Diapason // 22H30 > 23H30// Gratuit / Réservé aux étudiant.es

A l’aise dans leurs baskets, les Eigthy marchent dans les pas de danse de Sister Sledge, Chic, et Kool & The Gang, mais s’inspirent aussi d’artistes actuels comme Jungle ou Purple Disco Machine. Avec une énergie brute, incandescente et communicative, Eighty poursuit irrésistiblement sa conquête des dancefloors de la planète.

https://youtu.be/D4s0EJ66KGU?si=6CENlU1OLqDdUCb2

Concert Festival de Rentrée

