Ciné plein Air : RUBBER Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 21 septembre 2023, Rennes.

RUBBER

Un film de Quentin Dupieux // Projection sur écran géant

Dans le cadre du Festival de Rentrée UnivR

Parking Diapason / 21h30>23h // Gratuit / Réservé aux étudiant.es

«Dans le désert californien, un pneu tueur en série et télépathe prend en chasse une très jolie jeune femme par laquelle il est mystérieusement attiré.

La traquant de motel en motel, il sème la mort sur sa route, tuant animaux et humains».

https://youtu.be/ONlyG2b0fWo?si=5mMVsDoh2nqaadJx

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma UnivR