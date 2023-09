Cet évènement est passé Dancefloor : AJAX TOW + SAVONNETTE Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Dancefloor : AJAX TOW + SAVONNETTE Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 21 septembre 2023

Gymnase Diapason / 21h>00h // Gratuit / Réservé aux étudiant.es AJAX TOW Ajax Tow mélange bootleg alliant la disco, la soul, le rock, et l’electro,

convertissant même les originaux en remixes très dancefloor…

C’est en pure blind-test que vous bougerez votre popotin sur la grande bleue

musicale, qui sera la note ultime a l’ivresse du break-dance…

Alors smurfez, breakez, groovez jusqu’à épuisement….

Ajax Tow a joué avec Rubin Steiner, L’Orchestre National de Barbès, DJ Netik,

Zebda, Tepr, Naive New Beaters, Djedjotronic, ONB, Macéo Parker, Gaetan

Roussel… SAVONNETTE Pas envie de buller ce soir ? Savonnette vous fait glisser sur le dancefloor !

Au programme shampoing disco, gel douche funky et gommage techno pour les plus audacieux Une soirée mise en lumière par le Collectif Vitrine en Cours ► Jeudi 21 septembre 2023 à 21h30

Gymnase Diapason / 21h>00h

► Jeudi 21 septembre 2023 à 21h30

Gymnase Diapason / 21h>00h

Gratuit / Réservé aux étudiant.es Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

2023-09-21T21:00:00+02:00 – 2023-09-21T23:59:00+02:00

2023-09-21T21:00:00+02:00 – 2023-09-21T23:59:00+02:00 Le Diapason - Université de Rennes Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/