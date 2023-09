MODKOZMIK GALACTIK (Fest-noz-groove) Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 21 septembre 2023, Rennes.

MODKOZMIK GALACTIK

Dans le cadre du Festival de Rentrée UnivR

Salle de Spectacle – Le Diapason // 19H30 > 20H30// Gratuit / Réservé aux étudiant.es

Yann-Ewen L’HARIDON, Louri DERRIEN et Clément DALLOT composent le trio Modkozmik qui pousse le fest-noz vers une énergie rurale et un groove profond.

Modkozmik propose une formule élargie. Le trombone de Simon LATOUCHE vient compléter la section cuivre et apporter sa touche jazz-funk. La batterie de Théo MORIN soutient les thèmes et renforce le groove des claviers.

Une formule explosive qui ne peut laisser indifférents les danseurs qui aiment les dansoù-tro effrénées.

https://youtu.be/JvtialvZ33s?si=3dG7KrG1X6hAkDCp

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/

Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:30:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00

Tanguy Marchand