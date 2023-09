HERSCHEL + PSCHITTT + AB NATURAL Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 21 septembre 2023, Rennes.

HERSCHEL + PSCHITTT + AB NATURAL Jeudi 21 septembre, 16h00 Le Diapason – Université de Rennes

LA SCÈNE DE L’AMPLI

Dans le cadre du Festival de Rentrée UnivR

Parvis Diapason // 16h>19h30 // Gratuit / Réservé aux étudiant.es

L’Ampli est une association étudiante qui réunit des musiciens de l’université. Elle gère le local de répétition du service culturel et organise régulièrement des concerts. Ces trois groupes de l’asso se produiront sur scène :

HERSCHEL (Folk-Rock)

La chaleur espagnole et l’émotion française associées à une énergie rock et des mélodies folk font l’identité détonante de HERSCHEL, qui vous donnera l’envie de danser, crier et vibrer à coup sûr !

PSCHITTT (Blues-Rock)

PSChitt!, c’est 5 collègues du campus passionnés de musique, qui jouaient chacun dans leur coin. Alors ils ont commencé à gratter, pianoter, battre ensemble du blues, du rock, de la pop… Avec pour objectif de se faire plaisir et faire plaisir à ceux qui écoutent. Ça pétille sans se faire mousser. C’est un petit courant d’air. C’est PSChitt!

AB NATURAL (Metalcore)

Si Ab-Natural s’exprime au travers d’un metalcore progressif alliant ambiances oniriques et passages chaotiques, le groupe souhaite avant tout donner vie à son univers. Porté par ses deux voix, qui se répondent dans un dialogue théâtral lugubre en langue française, il pousse l’auditoire à l’introspection par la catharsis. En clair, Ab-Natural propose un spectacle complet : sorte de spleen aux influences picturales fortes, où folie, colère, interdits et tristesse se côtoient.

► Jeudi 21 septembre 2023 à 16h

Scène en extérieur- Le Diapason //16H> 19h30

Gratuit / Réservé aux étudiant.es

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T16:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:00:00+02:00

2023-09-21T16:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:00:00+02:00

Concert Festival de Rentrée

G.Julien