Rob Hopkins, enseignant en permaculture britannique, initiateur du mouvement international des villes en transition nous fait l'honneur d'une intervention (en visio) qui s'appuiera sur son essai « What if… » Comment transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un renouveau dans les vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective collective et globale ? Pas d'utopie lointaine, mais des idées concrètes, rapides à mettre en œuvre et à portée de main. 9h30 : Imaginons l'avenir de l'université avec Rob Hopkins, l'initiateur du mouvement international des villes en transition

10h30 – 11h15 : Les imaginaires, un levier de transformation pour des campus durables ? Retour d’expériences

11h15-12h : A notre tour, libérons notre imaginaire avec Breizh Utopia.

