Sa Majesté des Mouches Le Diapason – Université de Rennes, 12 mai 2023, Rennes. Sa Majesté des Mouches Vendredi 12 mai, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes Gratuit Sa majesté des mouches Une pièce de théâtre proposée par l’Ascreb

Un avion transportant exclusivement des garçons anglais issus de la haute société s’écrase durant le vol sur une île déserte. Le pilote et les adultes accompagnateurs périssent. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, quinze enfants survivants tentent de s’organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués… ► Vendredi 12 mai à 20h – Gratuit

> Réservations Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

