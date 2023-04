7 minutes, comité d’usine Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

7 minutes, comité d'usine Jeudi 4 mai, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes Gratuit

Picard & Roche vient d’être rachetée. Le comité d’usine a été réuni pour décider de l’avenir de l’entreprise et de ses 200 employés. Tous attendent impatiemment Blanche, leur porte-parole, enfermée depuis plus de trois heures avec les costards-cravates. À son retour, le couperet tombe : les nouveaux propriétaires demandent aux employés de réduire de 7 minutes leur pause quotidienne. S’engage alors une douloureuse réflexion autour de la domination de leurs patrons, de la valeur de leur travail sur les métiers à tisser et de leurs conditions matérielles d’existence.

7 Minutes est un huis-clos social de Stefano Massini, qui s’est inspiré du combat des femmes de l’usine Lejaby, en 2012.

► Jeudi 4 mail à 20h – Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes

