Les incertitudes de mesure : questionnements et interprétations Mardi 11 avril, 12h15 Le Diapason – Université de Rennes

Toute mesure est imprécise : erreur humaine, (in)exactitude des instruments, perturbations du protocole, variance des données expérimentales, etc. Les scientifiques le comprennent très bien et conviennent depuis plus de deux siècles qu’un résultat de mesure ne peut être correctement interprété que s’il est fait mention de l’erreur, aujourd’hui “incertitude de mesure”, qui lui est rattachée. Mais comment connaître la précision de nos mesures ? Avec quelle confiance pouvons-nous affirmer que tel ou tel résultat est exact dans une certaine marge d’erreur ?

Le calcul des incertitudes n’est pas une tâche facile. Il fait l’objet de théories à part entière, développées depuis plus de deux siècles et fondées sur des méthodes mathématiques parfois excessivement pointues. Mais il ne fait toujours pas aujourd’hui l’objet d’un consensus parfaitement clair. A travers une analyse historique et philosophique de l’analyse des erreurs et incertitudes de mesure en physique et en métrologie, je chercherai à comprendre les différents noeuds et difficultés caractéristiques de son développement. Ce qui m’amènera à identifier plusieurs façons, dépendantes du contexte, de comprendre ce que dit un résultat de mesure lorsqu’il est présenté comme une valeur « plus ou moins » son incertitude.

2023-04-11T12:15:00+02:00 – 2023-04-11T13:30:00+02:00

