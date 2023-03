EXPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

EXPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes, 5 avril 2023, Rennes. EXPRESSIONS Mercredi 5 avril, 19h00 Le Diapason – Université de Rennes EXPRESSIONS Découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !

Cette soirée vous présente la restitution des ateliers de pratique artistique. Au programme une exposition et des performances regroupant les œuvres des ateliers de sérigraphie, photo argentique, sculptures sonores, dessin d’observation, textiles connectés et design interactif ! ► Mercredi 5 avril à 19h – Gratuit

> Réservations Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

