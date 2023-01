THE FULL MONTY Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

THE FULL MONTY Mardi 4 avril, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes Un film de Peter Cattaneo / Séance Cinémaniacs Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. THE FULL MONTY Un film de Peter Cattaneo • 1997 • 35mm Aujourd’hui, Sheffield, qui fut l’orgueil du Yorkshire et le joyau de l’Angleterre, est une ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues en quête d’illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de leur spectacle, provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées a Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, prêts à aller jusqu’au bout en s’exhibant entièrement nus ? ► Mardi 4 avril à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

2023-04-04T20:15:00+02:00

2023-04-04T22:00:00+02:00

