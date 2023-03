Tout à Trac Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tout à Trac Jeudi 30 mars, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes

Tout à Trac : Loc adv. Directement, de façon franche et spontanée.

Cette représentation de l’atelier de création vous racontera le temps sous de multiples facettes. Entre scènes improvisées et scènes écrites par les étudiant·es, entre passé, présent, futur, venez découvrir leur exploration de cette saison. ► Jeudi 30 mars à 20h30 – Gratuit

► Jeudi 30 mars à 20h30 – Gratuit

> Réservations

Le Diapason – Université de Rennes
Allée Jules Noël
35042 Rennes

Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

