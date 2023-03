UNIV’PARTY Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

UNIV’PARTY Le Diapason – Université de Rennes, 23 mars 2023, Rennes. UNIV’PARTY Jeudi 23 mars, 16h00 Le Diapason – Université de Rennes UNIV’PARTY L’événement jeux de Beaulieu Les associations de Beaulieu et le Pôle Vie Étudiante s’associent pour vous proposer un événement autour du jeu ! Des jeux de société, des jeux vidéo et plusieurs jeux thématisés créés spécialement par les assos vous attendent.

Venez jouer ! Cet événement est proposé par le Pôle Vie Étudiante & les associations :

Cinémaniacs • Des sciences et des Cartes • e-Bigo • Kuro Usagi no Ryodan • Recup Campus • Robocoop • La Palme • Roll & Draw (ISATI) • ACiD • Assophi • Club e-sport (ISATI) • CNER • Club échecs (AS) • Beaulieusard ► Jeudi 23 mars 16h > 23h • Gratuit

Réservé aux étudiant.es Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

