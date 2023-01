LE SOLITAIRE Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LE SOLITAIRE Mardi 21 mars, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. LE SOLITAIRE Un film de Michael Mann • 1981 • 35mm

Après onze ans passés en prison, Frank, un talentueux voleur de bijoux, décide de se lancer dans un dernier coup avant de se ranger pour de bon avec son ami Jessie. ► Mardi 21 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

