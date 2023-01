Cerveau – De Clara Le Picard Le Diapason – Université de Rennes, 17 mars 2023, Rennes.

Cerveau – De Clara Le Picard Vendredi 17 mars, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes

Théâtre, musique, danse, dans le cadre de la semaine du cerveau

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes

Cerveau Un spectacle de Clara Le Picard

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau Dans une période de crise écologique, Lilianne, 75 ans, est dans le coma et cet accident détraque la vie des protagonistes. Elle voulait jouer Mrs Dalloway de Virginia Woolf et n’a pas pu le faire. Sa fille, Laura, décide de préparer la pièce au cas où elle sorte du coma. Alors, les différents personnages (scientifique, comédienne, musicien, danseur) au gré des rencontres et des évènements de la vie de la fille, mêlent une parole scientifique, documentaire, personnelle, fictive, littéraire et mettent en question la relation que l’être humain entretient avec la peur et le désir, avec la vie et la mort. Dans ce temps suspendu, la vie prend tout son sens.

Nous suivrons comme au microscope la vie de ces personnages, à cerveau ouvert.

Des extraits de Mrs Dalloway de V. Woolf éclairent et ponctuent cette quête, avec leurs monologues intérieurs, et permettent d’accéder aux circonvolutions de la pensée par une écriture virtuose en écho aux actions de nos personnages.

Avec Clara Le Picard, Françoise Lebrun, Lorenzo Vanini, Flora Chéreau

Assistante à la mise en scène : Jeanne La Fonta – Vidéo : Arnold Pasquier

Chorégraphie : Kaori Ito – Musique : Frédéric Nevchehirlian

Scénographie : Marine Brosse et Caroline Frachet – Lumière : Abigail Fowler – Régie : Emilie Tramier ► Vendredi 17 mars à 20h30 – Gratuit

> Réservations

https://youtu.be/izVpQkPEEM8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-17T22:00:00+01:00 Pierre Gondard

