Les Habitants Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Habitants Le Diapason – Université de Rennes, 14 mars 2023, Rennes. Les Habitants Mardi 14 mars, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes Un film de Alex Van Warmerdam / Séance Cinémaniacs Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Les Habitants Alex Van Warmerdam • 1992 • 35mm

Une femme qui, sur les conseils dʼune statue de Saint-François, se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse myope et stérile, un boucher à l’appétit sexuel débordant qui ne manque pas dʼimagination pour capturer ses proies. Voici quelques éléments dʼune comédie des plus insolites sur la vie des habitants dʼun lotissement perdu, dans le Nord de lʼEurope. ► Mardi 14 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:15:00+01:00

2023-03-14T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les Habitants Le Diapason – Université de Rennes 2023-03-14 was last modified: by Les Habitants Le Diapason – Université de Rennes Le Diapason - Université de Rennes 14 mars 2023 Le Diapason - Université de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine