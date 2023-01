Stage théâtre & lecture à voix haute Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Stage théâtre & lecture à voix haute 10 et 11 mars Le Diapason – Université de Rennes

Un stage animé par le comédien et metteur en scène Laurent Meininger

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Stage théâtre & lecture à voix haute en public Comédien et metteur en scène, formé à l’Ecole Nationale Supérieure de Saint-Etienne, Laurent Meininger a notamment joué sous la direction de Stanislas Nordey et Cédric Gourmelon. Il a créé sa propre compagnie, Forget me not en 2011. L’écriture contemporaine est au centre de ses préoccupations et la promouvoir est essentiel. Laurent Meininger travaille à la création de _Mirror Teet_h, pièce de l’auteur Nick Gill. Cette une comédie met en scène une famille middle-class occidentale bien sous tous rapports, dans un espace de vie en huis clos. animer un stage avec des amateurs participe de son processus de recherche- création. Ce stage, autour de la lecture à voix haute en public, abordera la question de l’improvisation théâtrale autour du jeu scénique à partir de la pièce Mirror teeth. Ce stage se déroule sur deux jours / Réservé aux étudiants et personnels de l’Université de Rennes.

► Vendredi 10 mars de 18h à 21h

► samedi 11 mars de 10h à 16h

Le Diapason – Gratuit > Réservation obligatoire

2023-03-10T18:00:00+01:00

2023-03-11T16:00:00+01:00

