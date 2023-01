Du rififi chez les hommes Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Du rififi chez les hommes Le Diapason – Université de Rennes, 7 mars 2023, Rennes. Du rififi chez les hommes Mardi 7 mars, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes Un film de Jules Dassin / Séance Cinémaniacs Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Du rififi chez les hommes Un film de Jules Dassin • 1955 • 35mm

Après cinq ans au placard, Tony, un gangster usé, revient sur le devant de la scène. Avec ses fidèles complices, ils projetent ensemble le cambriolage d’une fameuse bijouterie parisienne. Le plan semble parfait et tout se déroule comme prévu jusqu’à ce qu’une bande rivale ne soit avertie du plan de Tony et décident de se joindre aux réjouissances… ► Mardi 7 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:15:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Du rififi chez les hommes Le Diapason – Université de Rennes 2023-03-07 was last modified: by Du rififi chez les hommes Le Diapason – Université de Rennes Le Diapason - Université de Rennes 7 mars 2023 Le Diapason - Université de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine