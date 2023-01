TONY MANERO Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

TONY MANERO Mardi 14 février, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. TONY MANERO Un film Pablo Larrain • 2008 • 35mm •

En partenariat avec le Festival Travelling

Printemps 1978, John Travolta est « Tony Manero » dans le film La Fièvre du samedi soir, et enflamme le monde du disco. Au même moment à Santiago du Chili, alors que la terrible dictature de Pinochet sévit, Raùl Peralta, 50 ans, est fasciné par ce personnage et par l’univers du film. Tous les samedis soirs, il libère sa passion pour le disco. En compagnie d’autres danseurs amateurs, il crée un spectacle dans un night club de banlieue. Quand il apprend que la télévision organise un concours du meilleur sosie de Tony Manero, Raùl y voit sa chance de devenir une star. Sa fascination se transforme en obsession. Plus rien ni personne ne pourra alors l’arrêter… ► Mardi 14 février à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

