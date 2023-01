L’odyssée d’une bulle de champagne Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’odyssée d’une bulle de champagne Le Diapason – Université de Rennes, 14 février 2023, Rennes. L’odyssée d’une bulle de champagne Mardi 14 février, 12h15 Le Diapason – Université de Rennes Conférence de Gérard Liger-Belair (Université de Reims Champagne-Ardenne) dans le cadre du cycle de conférences des l’IPR Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. En moyenne, ce sont près de dix bouchons de champagne qui sautent

chaque seconde à l’échelle du globe ! Et ce chiffre explose bien entendu

le jour de la Saint Sylvestre. Depuis quelques années maintenant, le

champagne et les vins effervescents au sens large connaissent un essor

sans précédent. La valse des bulles dans une flûte n’est pas étrangère

à cet incroyable engouement. L’effervescence qui agite votre verre

engendre une kyrielle de phénomènes d’une complexité insoupçonnée,

qui met en éveil tous vos sens. Je vous propose une vue d’ensemble

des processus physicochimiques qui accompagnent une dégustation de

champagne, depuis le débouchage de la bouteille, jusqu’à l’éclatement

d’une bulle, en passant par le rôle essentiel du verre en dégustation.

Profondément inscrite dans l’imaginaire collectif, la bulle de champagne

devient prétexte à une flânerie scientifique qui vous entraînera dans

le monde fascinant des gaz dissous, des changements de phase et des

fluides en mouvement. Vous allez découvrir la valse des bulles comme

vous ne l’avez encore jamais vue. Bon voyage au coeur de l’effervescence !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T12:15:00+01:00

2023-02-14T13:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

L’odyssée d’une bulle de champagne Le Diapason – Université de Rennes 2023-02-14 was last modified: by L’odyssée d’une bulle de champagne Le Diapason – Université de Rennes Le Diapason - Université de Rennes 14 février 2023 Le Diapason - Université de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine