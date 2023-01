MELANCHOLIA Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

MELANCHOLIA Mardi 31 janvier, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes Un film de Lars von Trier / Séance Cinémaniacs

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Melancholia Lars von Trier • 2011 • Blu-Ray

À l’occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans la maison de la soeur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Melancholia se dirige vers la Terre… ► Mardi 31 janvier à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

2023-01-31T20:15:00+01:00

2023-01-31T22:30:00+01:00

