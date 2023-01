Soirée Bien Être Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée Bien Être Le Diapason – Université de Rennes, 26 janvier 2023, Rennes. Soirée Bien Être Jeudi 26 janvier, 18h00 Le Diapason – Université de Rennes Un temps pour soi, un temps pour se ressourcer Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/331578?lang=fr »}, {« link »: « https://sse.univ-rennes.eu/ »}, {« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes.fr »}]

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. Soirée Bien Être Le Service de Santé des Étudiants invite les étudiant.es pour une soirée Bien être. Un temps pour soi, pour se ressourcer. En janvier, faites le plein d’énergie ! Différents ateliers vous sont proposés :

Yoga, sophrologie, relaxation, atelier confiance en soi/psychologie positive, yoga du rire,Taïchi, atelier cuisine avec confection de makis, atelier contes et écriture, massage shiatsu, mandalas, atelier tricot, origami, jeux de société… sans oublier la dégustation de soupes délicieuses. Modalités d’inscription

Certains ateliers sont sur inscription préalable en ligne : ICI

Mais n’hésitez pas à venir nous rejoindre d’autres activités sont en accès libre! ( massage, atelier tricots, origamis, dégustation de soupes…) ► Jeudi 26 janvier 2023 de 18H à 22H30

Réservé aux étudiant.es

Cette nouvelle édition est organisée par le SSE avec la participation du Siuaps et du Service Culturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:00:00+01:00

2023-01-26T22:30:00+01:00

