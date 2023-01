In the Mood for Love Le Diapason – Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

In the Mood for Love Mardi 24 janvier, 20h15 Le Diapason – Université de Rennes, Rennes

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes. In the Mood for Love Un film de Wong Kar-Wai • 2000 • Blu-Ray 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…

► Mardi 24 janvier à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

2023-01-24T20:15:00+01:00

2023-01-24T22:30:00+01:00

