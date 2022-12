FUSIONS Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

FUSIONS Le Diapason – Université de Rennes 1, 25 janvier 2023, Rennes. FUSIONS Mercredi 25 janvier 2023, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes 1 Lucile Viaud, artiste chercheuse, explore la matière verre Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes 1. FUSIONS Lucile Viaud est spécialisée dans la formulation de verres à partir de ressources délaissées et de coproduits locaux.

RENCONTRE

Fusions est une rencontre autour de ses recherches croisées avec l’enseignant-chercheur Ronan Lebullenger (Université de Rennes, équipe verres et céramique de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS Université de Rennes.

CONCERT

La rencontre sera clôturée par le concert de Clément Grethen qui a composé une musique originale pour accompagner le travail en cours de l’Atelier Lucile Viaud sur les îles du Ponant.

EXPOSITION :

Du 9 janvier au 3 février 2023 , Lucile Viaud présente avec l’association Savoir-Faire des îles du Ponant l’exposition Terre Insulaire, racontant sa recherche depuis 2 ans pour la création du verre des îles du Ponant. En résidence au sein de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, l’artiste-chercheuse mène différents travaux en collaboration avec l’équipe Verres & Céramiques tant sur les compositions verrières que sur leurs applications futures. En filigrane, elle présentera également un aperçu de ses différentes recherches depuis 4 ans..

► Mercredi 25 janvier à 20H • GRATUIT

Réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:00:00+01:00

2023-01-25T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

FUSIONS Le Diapason – Université de Rennes 1 2023-01-25 was last modified: by FUSIONS Le Diapason – Université de Rennes 1 Le Diapason - Université de Rennes 1 25 janvier 2023 Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine