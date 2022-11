La contribution de Thales aux instruments ChemCam et SuperCam à bord des rovers martiens Curiosity et Perseverance Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence IPR d'Eric Durand, Responsable chargé de projets Thalès

Le Diapason – Université de Rennes 1
Allée Jules Noël 35042 Rennes
Mardi 13 décembre, 12h15

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes 1. Le rover Perseverance est sur Mars depuis maintenant 10 ans et le rover Curiosity depuis 18 mois déjà. Ces deux rovers sont chacun dotés d’un instrument scientifique, ChemCam pour Perseverance et SuperCam pour Curiosity, qui ont pour mission de détecter les roches d’intérêt. Leur principe repose sur la génération d’un plasma de roches par un laser de haute puissance contenu dans le rover puis par l’analyse spectroscopique du plasma. Ces techniques ne nécessitant pas de prélèvement, ChemCam et SuperCam permettent à distance de pré-sélectionner les zones à analyser plus finement. Pour intégrer le rover, les lasers de puissance ont dû être transformés et s’adapter aux nécessités du voyage spatial et à l’environnement martien pour lequel de tels systèmes de hautes technologie n’avaient pas été conçus.

Cette conférence vous propose de retracer l’aventure, menée par une équipe de Thalès, qu’a constitué le transfert d’une technologie terrestre à l’environnement hostile de la planète Mars.

