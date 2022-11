MELTING NOTES ORCHESTRA Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

MELTING NOTES ORCHESTRA Le Diapason – Université de Rennes 1, 8 décembre 2022, Rennes. MELTING NOTES ORCHESTRA Jeudi 8 décembre, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes 1

Gratuit

Le Melting Notes Orchestra vous propose une soirée en « villes ». Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes

Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes 1.

///// Quand MNO arrive en ville Le Melting Notes Orchestra vous propose une soirée en « villes ».

De Paris à Buenos Aires, en passant par Londres, les grandes cités

ont inspiré de nombreux compositeurs. Sous la direction de Christian

Bothe et François Coquet, les musiciennes et musiciens vous feront

voyager dans des univers urbains aussi divers qu’originaux. ► Jeudi 8 décembre à 20H30 • GRATUIT

Réservation obligatoire : RÉSERVER

