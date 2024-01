HUMAN FLOW LE DIAPASON – SAINT MARCELLIN St Marcellin, vendredi 22 mars 2024.

Après quatorze albums sous son nom, une tournée de plus de quatre ans de Secret Places avec, comme invitée prestigieuse, la chanteuse Célia Kameni, le pianiste et compositeur Alfio Origlio réunit avec Human flow cinq talents à la personnalité forte et inspirée : la jeune chanteuse et violoniste franco-éthiopienne Fleur Worku, Alem, beatboxer récompensé plusieurs fois du titre de champion du monde, Noé Reine guitariste virtuose et le batteur Zaza Desiderio qui soutient avec élégance cette pépite musicale. Human flow est l’illustration de la mise en commun des flux de ces cinq musiciens exceptionnels. Le répertoire, composé de pop songs revisitées et de compositions originales d’Alfio Origlio, met en valeur avec grâce la voix puissante et profonde de Fleur Worku.Un flow qui vous emporte, une énergie et une synergie qui vous transportent, la complicité qui émane de ce quintet est évidente.

