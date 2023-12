Cinémaniacs | Playtime Le Diapason Rennes, 19 mars 2024, Rennes.

Playtime

Un film réalisé par Jacques Tati, 1967

►Dans le cadre du partenariat avec le Master « Métiers et arts de l’exposition » de l’Université Rennes 2

Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l’aéroport est identique à tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales.

► Mardi 19 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=xLUz37fDJtE

