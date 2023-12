Cinémaniacs | Leto Le Diapason Rennes, 12 mars 2024, Rennes.

Cinémaniacs | Leto Mardi 12 mars 2024, 20h15 Le Diapason

Leto

Un film réalisé par Kirill Serebrennikov, 2018

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

► Mardi 12 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=9dLo8lIznHI

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « Allocinu00e9 | Bandes Annonces », « cache_age »: 86400, « description »: « Leningrad. Un u00e9tu00e9 du du00e9but des annu00e9es 80. En amont de la Perestrou00efka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’u00e9changent en contrebande, et une scu00e8ne rock u00e9merge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsou00ef. Entouru00e9s du2019une nouvelle gu00e9nu00e9ration de musiciens, ils vont changer le cours du rocku2019nu2019roll en Union Soviu00e9tique.nnLETO Bande Annonce (2018) DramenDate de sortie : 5 du00e9cembre nu00a9 2018 – Bacfilms », « type »: « video », « title »: « LETO Bande Annonce Drame », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9dLo8lIznHI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9dLo8lIznHI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5i9ji_nljs6-mp0jz_hOHg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9dLo8lIznHI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T20:15:00+01:00 – 2024-03-12T22:20:00+01:00

2024-03-12T20:15:00+01:00 – 2024-03-12T22:20:00+01:00

cinéma drame

Hype Film Kinovista 2018