Belladonna

Un film réalisé par Eiichi Yamamoto, 1975

► Séance spéciale animation

Dans ce dernier volet de la trilogie « Animerama », Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l’espoir d’obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna…

► Mardi 13 février à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=uPzaIN23l4s

cinéma animation