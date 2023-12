Cinémaniacs | La chasse au lion à l’arc + Les hommes de la baleine Le Diapason Rennes, 6 février 2024, Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:15:00+01:00 – 2024-02-06T22:15:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:15:00+01:00 – 2024-02-06T22:15:00+01:00

► La chasse au lion à l’arc

Un film réalisé par Jean Rouch, 1965, 1h20

À la frontière du Niger, du Mali et de la Haute-Volta (Burkina Faso), vivent les derniers Gow, les derniers chasseurs de lion à l’arc. Lorsqu’un lion décime les troupeaux, les bergers font appel aux chasseurs Gow. Le film retrace les épisodes de cette chasse où technique et magie sont intimement liées.

► Les hommes de la baleine

Un film documentaire réalisé par Mario Ruspoli, 1958, 24 minutes

Dans certaines îles des Açores, la chasse au cachalot au harpon se pratique toujours, comme au temps de Mobi Dick. Le documentaire offre un témoignage de cette « corrida des mers ».

► Mardi 6 février à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film de J. Rouch : https://www.youtube.com/watch?v=LqKsW8jCp1E

Bande-annonce du documentaire de M. Ruspoli : https://www.youtube.com/watch?v=9jZchZFM35M

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LqKsW8jCp1E »}, {« data »: {« author »: « editionsmontparnasse », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Le Cinu00e9ma de Mario Ruspoli – Les Hommes de la baleine – Extrait 2 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9jZchZFM35M/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9jZchZFM35M », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCF0Q_5_0ssPSlu-AnLpJTCg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9jZchZFM35M »}]

